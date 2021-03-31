اتصال لودريان بعون وبري والحريري.. "تنبيه اللحظة الأخيرة"!

لعلّ ما زاد الطين بلّة، أنّ الاتصال الذي وُصِف بـ"التنبيهي" تزامن مع مواقف لكلّ من عون وبري والحريري، أوحت بأنّ أيّ "خرق" ليس مطروحًا، فرئيس الجمهورية لم يجد حَرَجًا في إطلاق مواقف أقلّ ما يقال عنها إنّها "تصعيدية"، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، صوّب فيه بعنف وبشكل غير مسبوق على رئيس الحكومة المكلَّف، ناعيًا أيّ إمكانية "واقعيّة" للمساكنة "القهريّة" بينهما.أما رئيس البرلمان نبيه بري فنبّه، على هامش جلسة لمجلس النواب، إلى أنّ لبنان "يغرق"، بل شبّهه بسفينة "التايتانيك" الشهيرة، فيما لم يجد رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، إزاء الواقع المأسويّ الذي وصلت إليه البلاد، سوى التضرّع إلى الله، سائلاً إياه "الرأفة باللبنانيين"، ما أوحى أنّ الانهيار بات أمرًا واقعًا، ولم يعد "تداركه" من الخيارات المُتاحة، أقلّه في ظلّ الظرف الحاليّ الذي تشهده البلاد."الإنذار الأخير"لكلّ هذه الأسباب، يستحقّ اتصال وزير الخارجية الفرنسي بالرؤساء الثلاثة اهتمامًا مُضاعَفًا، خصوصًا أنّ فرنسا لا تزال مصرّة على أنّ مبادرتها للحلّ في لبنان لا تزال "حيّة تُرزَق"، وإن كانت لا تخفي في الوقت نفسه، أنّها لن تبقى مطروحة إلى أبد الآبدين، وأنّ المطلوب الاستفادة منها قبل أن يفوت الأوان.ولعلّ التمعّن ببعض العبارات التي تضمّنها البيان الفرنسيّ عن اتصالات لودريان يجدي لإدراك معنى "التنبيه والإنذار" خلف كلماته، فالوزير لودريان "أسف" للتعطيل المستمرّ، لا لعدم تشكيل حكومة مثلاً، وحمّل القوى السياسية مجتمعةً مسؤولية "الإخفاق"، ودعا المسؤولين إلى "وقف تعطيل" تشكيل الحكومة، لا إلى التأليف فحسب، وفق ما تقتضي اللياقات الدبلوماسية، التي لطالما اعتمدها الفرنسيّون قبل غيرهم مع اللبنانيين.ومع أنّ البيان نفسه حرص على تكرار "ثوابت" الفرنسيّين المعتادة لجهة الوقوف إلى جانب اللبنانيين، والدعوة إلى تشكيل حكومة "كفوءة" على استعداد لتنفيذ الإصلاحات "التي بات الجميع يعرفها"، إلا أنّه تعمّد في الوقت نفسه التذكير بأنّ الكرة كانت ولا تزال في ملعب القوى السياسية اللبنانية "التي التزمت أمام رئيس الجمهورية الفرنسية بتنفيذ الحلول من أجل لبنان واللبنانيين"، والتي تقع المسؤولية عليهم بناءً على ما سبق."عقوبات" في الأفق؟ولفهم معنى البيان ومغزاه، قد يكون من المفيد أيضًا وضعه في سياقه، فهو يأتي بعد أيام من "صرخة" أطلقها وزير الخارجية الفرنسي أمام نظرائه الأوروبيين، على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، أدخل القضية اللبنانية إلى "صلب" مناقشاته، منبّهًا إلى أنّ "لبنان ينهار"، وإلى أنّ القادة الأوروبيين يتعيّن عليهم "فعل شيء"، بدل "التفرّج".كما أنّه يأتي، وهنا الأهمّ ربما، بعد أيام على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لا تزال زيارته الثالثة إلى لبنان "معلَّقة" منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الماضي، توعّد فيه بـ"مقاربة" فرنسيّة جديدة في لبنان، حين "اشتكى" من أداء القوى السياسية، التي رحّبت جميعها بمبادرته، لكنّها لم تقرن الأقوال بالأفعال، فحوّلتها إلى مجرد شعارٍ فارغ بلا مضمون، وبالتالي بلا أيّ قدرة فعلية على التغيير والتأثير.وبين كلام ماكرون السابق وإنذار لودريان المستجِدّ، ثمّة من يقرأ "ملامح" تحوّل في الأداء الفرنسيّ، قد يذهب لحدّ تبنّي سياسة "العقوبات" التي لطالما عارض الفرنسيّون رهان الأميركيّين عليها، واعتبروا أنّها "تشوّش" على الجهود السياسيّة، لكنّهم باتوا ميّالين إلى "القناعة" بأنّ لا وسيلة أخرى يمكن أن ينفدوا عبرها للتعامل مع القوى السياسية اللبنانية، التي لا تزال مصرّة على اتباع سياسة "الإنكار"، في مفارقةٍ عصيّة على فهم الفرنسيّين واستيعابهم.تخلى لودريان في بيانه الأخير عن "الجزرة"، في التعامل مع لبنان، مكتفيًا بـ"العصا"، في تحوّل قد يكون نوعيًّا، ويعتقد كثيرون أنّه ربما "أول الغيث" في سياسة جديدة، لن تشمل "تخليًا" عن لبنان، بقدر ما ستغلّب سياسة "التأنيب" على "المسايرة". إلا أنّ هناك من يعتقد أنّ شيئًا لن ينفع مع طبقة سياسية متصلّبة عجز انفجار بحجم انفجار المرفأ أن يؤثّر بها، وأثبتت أنّ كلّ الطرق لا تجدي معها، وفق منطق "فالج لا تعالج"!