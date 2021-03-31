أمطار وإنخفاض بالحرارة وثلوج على 1700 متر.. هكذا سيكون طقس الجمعة العظيمة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان (معدل شهر نيسان ما بين 15و 24 درجة) . يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر. وجاء في النشرة الاتي:طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل . تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء، وتهطل بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان (معدل شهر نيسان ما بين 15و 24 درجة) . يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة من المتوقع ان تشتد أحيانا، مع حدوث برق ورعد اعتبارا من بعد الظهر . تكون الامطار مصحوبة برياح ناشطة (?5كلم/س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلا.السبت: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة في الداخل من 5 الى ،18 درجة- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 50كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 762ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,28- ساعة غروب الشمس: 18,57