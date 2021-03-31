لبنان

دهم 4 فنادق في المعاملتين... وتوقيف شبكة لتسهيل الدعارة!

Lebanon 24
31-03-2021 | 11:20
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة لعمليات الرصد والتعقب لإحدى أبرز شبكات تسهيل الدعارة، تمكنت مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 29-3-2021 من توقيف /3/ أشخاص (لبناني، سوري ومواطنته) في محلّة المعاملتَين على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون فضّي.

تزامناً داهمت قوّة من المفرزة /4/ فنادق في المحلّة المذكورة، وأوقفت /8/ أشخاص من الجنسيتَين اللبنانية والسورية، وهم يشكّلون باقي أفراد الشبكة.

بتفتيشهم، عُثر بحوزة عددٍ منهم على كمية من مادة حشيشة الكيف.

أودعوا مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
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