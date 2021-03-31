لبنان

القاضي طارق البيطار يستمع الى يعقوب الصراف في 6 نيسان

Lebanon 24
31-03-2021 | 11:32
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حدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جلسة يوم الثلثاء المقبل في 6 نيسان الجاري للإستماع الى وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف.
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