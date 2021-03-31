19
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تحرك غدا في طرابلس لجمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: لا حلول إلا بتطبيق الدولار الطالبي
Lebanon 24
31-03-2021
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان، أنها " نفذت اعتبارا من الساعة السابعة صباح يوم أمس الثلثاء تحركا احتجاجيا أمام مصرف لبنان في الحمرا وعدد من مراكز المصارف الرئيسية التي ارتكبت أبشع جريمة منظمة بحق جيل من طلابنا بعد نهبها أموال الناس بالتواطؤ مع الفاسدين والتمنع عن تحويل المصاريف والاقساط لآلاف الطلاب في الخارج، ما أدى إلى توجيه انذارات بالطرد لطلاب في جامعات بيلاروسيا واوكرانيا بسبب عدم قدرة ذويهم على تحويل الاقساط المستحقة".
ونوهت الجمعية بـ "التزام الاهالي قضية ابنائهم وجرأتهم في اقتحام اوكار المصارف ومنع موظفيها من الدخول لمزاولة جرائمهم خلف البوابات الحديدية وحواجز الاسمنت المحيطة بتجمعات الجريمة المالية المنظمة التي اضطرت للاقفال". ووعدت الجمعية الطلاب بـ "عدم ترك هذه القضية المحقة والعادلة في مهب الأهواء السياسية والشخصية"، كما أكدت أن "لا جريمة تمر من دون عقاب وأن عدم تنفيذ مقتضيات القانون 193 يعتبر جريمة بحق أبنائنا بانعكاساتها الكارثية على آلاف الطلاب وأهلهم".
واعتبرت أن "لا حلول الا بتطبيق قانون الدولار الطالبي وكل الطروحات الأخرى كاللجوء الى القضاء ومحاولات جمع التبرعات وغيرها تبقى آخر الخيارات حتى لا نقول لزوم ما لايلزم والشيء الوحيد المطلوب من السلطات المعنية إلزام المصارف تنفيذ القانون 193 ومحاسبة من يعرقل التنفيذ".
وأشارت الجمعية إلى أنه "كالعادة عندما يشتد الضغط على المنظومة المالية السياسية يخرج علينا بعض المتطفلين ليحاولوا تشتيت اهالي الطلاب وإبعادهم عن هدفهم، من خلال اطلاق الوعود والإيحاء أن الدعاوى القضائية ستحقق مطالبهم مع المعرفة المسبقة بأن كل القضايا القضائية المرفوعة لم تنصف احدا من الطلاب او ذويهم، فتم استئناف الاحكام التي خسرتها المصارف".
ودعت الجمعية "أولياء الطلاب الى المزيد من التحركات لمواجهة المنظومة المالية الفاسدة لإجبارها على تنفيذ قانون الدولار الطالبي"، مناشدة الأهالي "مشاركتها تحركها الرمزي يوم غد الخميس، التاسعة والنصف صباحا في طرابلس، شارع المصارف".
تابع
الأكثر قراءة
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
Lebanon 24
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
21:53 | 2021-03-30
30/03/2021 09:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
15:51 | 2021-03-30
30/03/2021 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان بإشكال فجراً في ملهى ليلي في الجنوب.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
قتيلان بإشكال فجراً في ملهى ليلي في الجنوب.. وهذه التفاصيل
07:07 | 2021-03-31
31/03/2021 07:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري وافق على حكومة 24 وزيراً وفق مبادرة بري!؟ وتطوّر لافت بالساعات المقبلة
Lebanon 24
الحريري وافق على حكومة 24 وزيراً وفق مبادرة بري!؟ وتطوّر لافت بالساعات المقبلة
06:02 | 2021-03-31
31/03/2021 06:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
21:24 | 2021-03-30
30/03/2021 09:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:23 | 2021-03-31
إطلاق برنامج دعم القطاع الخاص في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:20 | 2021-03-31
الراعي تلقى دعوة لزيارة ايران
14:04 | 2021-03-31
مرتضى: لإحالة كامل ملف الدعم الى القضاء
14:02 | 2021-03-31
"العسكرية" حكمت بالأشغال الشاقة على ناشرٍ للفكر الصهيوني
14:00 | 2021-03-31
تعميم لوزيرة الإعلام عن موازنة 2022: اقتراح مشاريع منتجة وتعزيز الإعلام الرقمي
14:00 | 2021-03-31
اتصال لودريان بعون وبري والحريري.. "تنبيه اللحظة الأخيرة"!
فيديو
المتسولة الميسورة.. قبضوا عليها في سيارتها الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
المتسولة الميسورة.. قبضوا عليها في سيارتها الفارهة (فيديو)
12:00 | 2021-03-31
31/03/2021 14:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 14:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 14:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact