لبنان

بري ينفي ما ورد في "القبس" عن الملف الحكومي

Lebanon 24
31-03-2021 | 11:50
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أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأن ما ورد في صحيفة القبس اليوم نقلا عن مصادر مواكبة للملف الحكومي بأنه عار من الصحة جملة وتفصيلا. 
 
وكانت "القبس" ذكرت اليوم نقلا عما اسمتها مصادر مواكبة للملف الحكومي "أن الرئيس بري، الذي يخوض المعركة الى جانب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نصحه بالتريث وانتظار نتائج مفاوضات المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الموجود حاليا في باريس. وبحسب المصادر لم يفقد بري الامل بعد من قدرته على احداث خرق في جدار الازمة المستفحلة بين عون والحريري، وهو مستمر في اتصالاته مع كل الافرقاء خصوصا حزب الله الذي «يمتلك مفتاح الحل والربط». وفي هذا الاطار التقى بري رئيس كتلة حزب الله البرلمانية النائب محمد رعد حيث اطلع منه على «أجواء زيارة الوفد لموسكو وبحث معه في المستجدات».
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