كيف سيكون الدوام في الإدارات والمؤسسات العامة خلال شهر رمضان؟

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مذكرة إدارية تتعلّق بدوام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك.

وبموجب المذكرة، سيكون الدوام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 14:00 ظهراً (الثانية من بعد الظهر)، والجمعة سيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً حتّى الثانية عشرة ظهراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذي يطبق عليهم الدوام العادي.

أما بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يعملون بدوام خاص فيتم تخفيض ساعات عملهم بمقدار عدد الساعات ذاتها للعاملين بالدوام العادي.