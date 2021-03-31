إضراب عام لقطاع النقل البري في هذا الموعد.. هل تتعدل تعرفة السرفيس؟

عقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق كافة.وأفاد بيان صادر عن المجتمعين، أن طليس استهل الاجتماع بكلمة رحب بها بالحاضرين وتوجه بالمعايدة الى اللبنانيين بمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع الطقس الغربي. ثم تحدث عن "موضوع المعاينة الميكانيكية، مشيرا الى موقف الاتحادات الرافض لما يجري فيها من مخالفات للقانون، علما اننا ابلغنا هذا الموقف الى فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة، ولكن حتى اليوم لم نتلق الا الوعود". واعتبر أن "اصحاب عمل شركة الميكانيك اقوى من الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، لأنها تخالف القوانين والانظمة الصادرة بشأن الميكانيك، وهذا ما يضع المواطن امام الذل والاهانة".أضاف البيان: "أوضح طليس اذا كان الهدف المحافظة على العمال، فنحن نؤيد ذلك ونطالب وزير الداخلية وبناء على القوانين، إصدار قرار لإلزام جميع اللبنانيين بتسديد رسوم الميكانيك دون المرور بالمعاينة، مضافا اليها رسم المعاينة الميكانيكية بما يؤمن معاشات العمال وكل المعنيين بشكل يسهل الامور على المواطنين، بدلا من الذل والاهانة امام مراكز المعاين. وتحدث طليس عن موضوع جدول تركيب اسعار المحروقات الذي ستصدره وزارة الطاقة والمياه مرتين في الاسبوع دون معرفة اسباب ذلك وقال: أتوجه إلى معالي وزير الطاقة الخلوق ريمون غجر لعرض هذا الموضوع وان يشرح لنا الاسباب لهذا القرار علما ان الشعب اليوم اسير مصالح بعض الكارتلات من شركات محروقات وغيرها".وسأل طليس "لماذا يصدر هذا الجدول مرتين في الاسبوع الإثنين والخميس، ونحن مضطرون لرفض هذا الامر وندعو الوزير الى تخفيض الاسعار يوم الخميس، اذا كان هناك انخفاض، وألا يصدر جدول اذا كان هناك من ارتفاع. لذلك نتمنى على معاليه الاخذ بموقفنا".وتطرق إلى "موضوع تعرفة النقل التي وزعت على جميع الزملاء وهي تعرفة ملزمة للجميع، ونحن لا نغطي احدا يخالف بهذه التعرفة، ونطالب وزير الداخلية والمسؤولين المعنيين بتطبيق الانظمة والقوانين بهذه التعرفة". وأعلن ان "الاتحادات تقدمت باقتراحات في ما خص رفع الدعم الى المسؤولين وحتى اليوم ليس من يسأل".وأعلن يوم الاربعاء المقبل يوم إضراب عام وتحرك ومسيرات سيارة لقطاع النقل البري على الاراضي اللبنانية على ألا تمس كرامة اي مواطن، ويوم الثلثاء 6 المقبل، تعقد الاتحادات مؤتمرا صحافيا الساعة العاشرة صباحا لإعلان الية هذا التحرك وبرنامجه.القسيسوتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، فأيد ما أعلنه طليس لأن "الشاحنات لم تعد قادرة على تحمل الاعباء"، وطالب "بتحديد اجور النقل للشاحنات، لأن الكلفة باتت كبيرة في ظل كلفة صيانة عالية"، معتبرا أن "أصحاب الشاحنات تحت القانون، ودعاهم إلى المشاركة بالاضراب المقبل".محي الدينكذلك تحدث أمين سر اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فأيد التحرك داعيا الى المشاركة الفاعلة.