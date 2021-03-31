للركاب القادمين الى لبنان.. تعميم هام من "الصحة"

أعادت وزارة الصحة تذكير الركاب القادمين الى لبنان بإلغاء البند رقم 4 من التعميم رقم 2/7 تاريخ 27/01/2021 بحيث لم يعد مطلوبا منهم تعبئة الإستمارة الصادرة عن الوزارة والتي كانت متوفرة إلكترونياً.