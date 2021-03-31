وزير يقدم تصريحا عن ذمته المالية.. من هو؟

قدم وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية، الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع، وذلك انطلاقا من مبدأ النزاهة وأسس الشفافية.