لبنان

عون استقبل وزيرة العدل والأباتي هاشم.. نجم: لضرورة حسم ملف التدقيق الجنائي

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:03
A-
A+
Doc-P-808484-637527947601094957.jpg
Doc-P-808484-637527947601094957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لأوضاع الوزراة وسبل تسريع عمل المحاكم.

كما تطرق البحث الى مسار التدقيق الجنائي المالي، حيث دعت الوزيرة نجم الى "ضرورة حسم هذا الملف والسير بتنفيذه لعدم وجود أي أسباب واقعية وقانونية تحول دون ذلك".

الأباتي الهاشم
واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، يرافقه امين السر العام للرهبانية الاب ميشال أبو طقه. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وعمل الرهبانية ف
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2021-03-31
14:20 | 2021-03-31
14:04 | 2021-03-31
14:02 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website