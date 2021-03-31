لبنان

دياب كلف هيئة الاغاثة شراء مبيدات لمكافحة حشرة على القمح

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:13
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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قرارا بتكليف الأمانة العامة للهيئة العليا للاغاثة بشراء مبيدات لمكافحة حشرة (Syringopais temperatella) على القمح لصالح وزارة الزراعة بموجب عقد رضائي بقيمة 52500000 ل.ل فقط، وذلك وفقا لاستقصاء الأسعار الذي نظم من قبل لجنة شكلت من وزارة الزراعة لهذا الخصوص، على أن تستلم المواد من قبل الوزارة المعنية وعلى مسؤوليتها. وتؤخذ الكلفة المنوه عنها أعلاه من الأموال المتوافرة في الهيئة العليا للإغاثة ويعرض الموضوع خلال الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية.
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