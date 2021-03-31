لبنان

في مرجعيون.. خيمة لتلقي اللقاح

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:20
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تسلم مدير مستشفى مرجعيون الحكومي الدكتور مؤنس كلاكش صباح اليوم من الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن "اليونبفيل" خيمة انتظار اقيمت على مدخل المستشفى سوف تستخدم لاستقبال الاشخاص الذين سيأخذون لقاح ضد كورونا. وجرت مراسم التسليم على المدخل الرئيسي للمستشفى.

وبعد كلمات شكر متبادلة بين "اليونيفيل"وادارة المستشفى وقع المدير على كتاب التسلم.
اشارة الى ان مستشفى مرجعيون اعتمد من قبل وزاره الصحة كمركز للتلقيح ضد كورونا.
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