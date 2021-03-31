بري عرض الاوضاع العامة مع اللواء ابراهيم

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر والمستجدات الامنية والسياسية.