لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع اللواء ابراهيم

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:29
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر والمستجدات الامنية والسياسية.
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نبيه بري

عباس ابراهيم

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