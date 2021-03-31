جنبلاط: لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل؟

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة حول النفط والغاز والتي عمل الرئيس بري على مدى عشر سنوات على تحديدها ونجح الامر الذي يعطي فرصة امل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين ال١٨ او ال ٢٤ ومن وراءها".

لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة حول النفط والغاز والتي عمل الرئيس بري على مدى عشر سنوات على تحديدها ونجح الامر الذي يعطي فرصة امل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين ال١٨ او ال ٢٤ ومن وراءها pic.twitter.com/uQpzfs44ZP