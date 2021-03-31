"العسكرية" حكمت بالأشغال الشاقة على ناشرٍ للفكر الصهيوني

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً في حق حسان داوود جابر قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة ومصادرة أجهزة الكترونية بحوزته، وذلك لإقدامه على التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية، وتحريض أشخاص على التعامل مع العدو ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية.