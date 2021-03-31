لبنان

"العسكرية" حكمت بالأشغال الشاقة على ناشرٍ للفكر الصهيوني

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:02
A-
A+
Doc-P-808515-637527962475579205.jpg
Doc-P-808515-637527962475579205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً في حق حسان داوود جابر قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة ومصادرة أجهزة الكترونية بحوزته، وذلك لإقدامه على التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية، وتحريض أشخاص على التعامل مع العدو ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2021-03-31
14:20 | 2021-03-31
14:04 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
13:57 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website