مرتضى: لإحالة كامل ملف الدعم الى القضاء

ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى من مصلحة زراعة بعلبك الهرمل، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة الى إحالة كامل ملف الدعم على النيابة العامة المالية.

وأضاف مرتضى "أمام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعلية والمثبتة، أطلق هذا النداء بعد تعهد جميع الشركات المستوردة القيام بالتدقيق إن لزم على نفقتها الخاص، حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته أمام القانون".