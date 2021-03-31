لبنان

إعلان هام من "الصحة".. تعديل الفئات المستهدفة للقاح كوفيد-19

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:32
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أعلنت وزارة الصحة عن صدور مذكرة رقم 32 تاريخ 30/3/2021 تتعلّق بتعديل الفئات المستهدفة للقاح كوفيد19، وذلك عبر حسابها على "تويتر". 
 
 
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