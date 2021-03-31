لبنان

بعد لقاء وفد بكركي الرئيس بري.. هذا ما قاله غياض لـ"لبنان24"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-03-2021 | 14:56
A-
A+
Doc-P-808530-637527993914429692.jpg
Doc-P-808530-637527993914429692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في اطار متابعة مساعي تشكيل الحكومة أوفد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفدا أمس للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للاطلاع منه على 
جديد مبادرته.

وقال مدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض ردا على سؤال "لبنان 24": "اوفدنا صاحب الغبطة في مهمة محددة هي الاطلاع من دولته على مسار المساعي الحكومية ولتنسيق المساعي التي يقوم بها الرئيس بري وصاحب الغبطة.  وفي خلاصة البحث تبين لنا ان ابواب الحلول مفتوحة والاجواء ايجابية، وهناك استكمال  ومتابعة للاتصالات".

اضاف" ان الوفد اطلع من الرئيس بري على عناوين الحل  الحكومي الذي  يقترحه ".

واكد غياض ردا على سؤال "ان صاحب الغبطة لن يتوقف عن مساعيه للحل مهما كانت العقبات والصعوبات على قاعدة احترام الدستور والاعراف ولن يتردد في وضع اصبعه على الجرح واعلاء الصوت لوقف الانهيار الحاصل".

 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2021-03-31
17:08 | 2021-03-31
17:08 | 2021-03-31
17:06 | 2021-03-31
17:00 | 2021-03-31
16:40 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website