بعد لقاء وفد بكركي الرئيس بري.. هذا ما قاله غياض لـ"لبنان24"

في اطار متابعة مساعي تشكيل الحكومة أوفد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفدا أمس للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري للاطلاع منه على

جديد مبادرته.

وقال مدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض ردا على سؤال "لبنان 24": "اوفدنا صاحب الغبطة في مهمة محددة هي الاطلاع من دولته على مسار المساعي الحكومية ولتنسيق المساعي التي يقوم بها الرئيس بري وصاحب الغبطة. وفي خلاصة البحث تبين لنا ان ابواب الحلول مفتوحة والاجواء ايجابية، وهناك استكمال ومتابعة للاتصالات".



اضاف" ان الوفد اطلع من الرئيس بري على عناوين الحل الحكومي الذي يقترحه ".

واكد غياض ردا على سؤال "ان صاحب الغبطة لن يتوقف عن مساعيه للحل مهما كانت العقبات والصعوبات على قاعدة احترام الدستور والاعراف ولن يتردد في وضع اصبعه على الجرح واعلاء الصوت لوقف الانهيار الحاصل".