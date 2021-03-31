لبنان

هبة مقدمة من الوحدة الفرنسية للجيش

Lebanon 24
31-03-2021 | 15:30
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أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الدعم – فوج المضاد للدروع، حفل تسلّم عتاد عسكري، مقدم هبة من السلطات الفرنسية للجيش، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo والملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن Fabrice CHAPELLE، إلى جانب عدد من الضباط.
وقد سلّم العميد الركن نصر درعاً تذكارياً إلى السفيرة الفرنسية تقديراً لجهودها.
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