بعد عامين.. القضاء برأ رئيس بلدية ونائبه

صدر عن بلدية كفردبيان، بيان، أشار الى "ان القضاء برأ كل من رئيس البلدية بسام سلامة ونائبه وهيب عقيقي، وأوقف كل الملاحقات القضائية في حقهما في كل الملفات المثارة في وجهيهما لانتفاء الدليل، وذلك بقرار معلل من 10 صفحات". وجاء في البيان:"بعد عامين ونيف من حملة افتراءات وأكاذيب وأضاليل وتجريح، ها هو القضاء اليوم عبر القاضي نقولا منصور يقول كلمته ويعيد الحق الى أصحابه، ويدين في حيثياته بشكل مباشر وغير مباشر الذي حرض ومن زود بالمعلومات الكاذبة، ومن زور مستندات وأخفى أخرى تدينه. قلناها في السابق ونعيدها اليوم: لا يصح الا الصحيح، وغدا لناظره قريب".