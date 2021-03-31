لبنان

مصدر استشاري لـ"لبنان 24": الاعداد لا تحل المشكلة ولا حكومة قبل تحقيق هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-03-2021 | 16:15
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تؤكد المعطيات المتوافرة لـ" لبنان 24" أن لا جديد في عملية تشكيل الحكومة بالرغم من كل الحراك الدائر، إن كان على المستوى السياسي اللبناني أو الدبلوماسي المحلي والدولي. وفي هذا الاطار قال مصدر إستشاري معني بعملية التأليف لـ" لبنان 24" أن الأعداد لا تحل المشكلة التي لا تكمن في ١٨ أو ٢٢ أو ٢٤ وزيراً، بل المشكلة الأساسية هي في المفهوم الدستوري للتشكيل، وبمعنى آخر إن عملية تأليف الحكومة هي عملية تشاركية ونقطة على السطر".
 
واضاف المصدر: "اما كل الكلام العمومي الدائر في الإعلام فلا يقدم بل يؤخر، وكل الزيارات والمشاورات الناشطة هذه الأيام لا تعطي دفعاً للتأليف إلا إذا كانت في مكانها الدستوري المعروف بحسب الدستور، وطالما المعني الأساسي ليس لديه أي جديد من ناحية التشكيل والأسماء والمعيار، فإن لا حكومة قبل توضيح كل هذه النقاط".

 

 

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