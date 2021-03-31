لبنان

رئيس بلدية مشحا يناشد ابراهيم بذل جهده لتوفير مادة المازوت 

Lebanon 24
31-03-2021 | 16:34
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وجه رئيس بلدية مشحا طلال علوش، نداء الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتعلق بتوفير مادة المازوت، متمنيا عليه "الإشراف والمراقبة والرصد على عمليات التوزيع من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني ومواكبة توزيع عناصر الأمن العام هذه المادة على أصحاب المولدات". واعتبر "إن من يمنع عن أبناء الوطن مادة المازوت ليحتكرها ويبيعها في السوق السوداء أو يهربها هو عدو للبنان واللبنانيين مثله مثل الإرهابيين، فظلم إبن البلد وجشعه أصعب وأمر وأذل من إرهاب الغريب". وختم: "سعادة اللواء، نتوجه اليك بهذا النداء كي تبذل جهدا لتوفير مادة المازوت لأصحاب المولدات ومرضى كورونا في المنازل الذين يئنون ويتألمون بأجسادهم تحت ماكينة الأوكسجين وتحت رحمة الكهرباء، وخصوصا أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى المصابين بكورونا".
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