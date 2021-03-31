برعاية حسن.. افتتاح مركز جديد للتلقيح

إفتتحت جامعة البلمند مركزا للتلقيح ضد "COVID-19"، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن وحضوره ورئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق والمدير التنفيذي لشركة "Pharmaline" جاك صراف وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من شعوره الجامعة بمسؤوليتها الوطنية في الحفاظ على صحة الانسان واستكمالا للجهود التي قامت بها في مواجهة الوباء.

الوراق

وتحدث الدكتور الوراق، فلفت الى أن "جامعة البلمند، قامت بإطلاق هذا المركز، لتساهم من خلال حملة التلقيح هذه، في تحقيق المناعة الجماعية"، شاكرا "كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع".

حسن

وشرح الوزير حسن "أهمية المؤازرة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل عملية التلقيح"، مشددا على "أهمية الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة للوصول إلى تلقيح العدد الأكبر من المواطنين". وقال: "نشهد اليوم ثلاثية القطاع العام والقطاع الخاص وصرح أكاديمي متقدم يؤازر مجتمعه مما يرفع من عملية التحصين ويعطيها بعدا علميا".

وأعلنت جامعة البلمند عن "البدء بحملة التلقيح ضد "COVID-19" في المركز المستحدث فيها، لتكون بموجبه الجامعة الاولى في لبنان التي تقوم بتوفير اللقاح مجانا لأعضاء هيئتها التعليمية وطلابها وموظفيها"، لافتة الى ان "المركز الذي استحدثته معتمد من قبل وزارة الصحة العامة، بإعطاء لقاح "Sputnik V" الذي تم الحصول عليه من قبل شركة "Pharmaline"، مشيرة الى أن "الاشراف الطبي على المركز سيكون من قبل أختصاصيين من كليتي الصحة العامة وعلومها والطب والعلوم الطبية في الجامعة".