اليازا: لردع ظاهرة سرقة أغطية الريغارات حماية لحياة الناس

أشارت "اليازا" في بيان، الى أنها "بعد شهر على تقديم الاخبار الى النيابة العامة التمييزية عن أغطية الريغارات وأغطية أقنية المياه المسروقة، يبدو ان هناك بداية جيدة لمتابعة سارقي الممتلكات العامة وتقديمهم للمحاكمة امام القضاء اللبناني المختص بالنسبة للجرائم الخطيرة التي قاموا بها".

وإذ قدرت "متابعة قوى الامن الداخلي هذه الجرائم"، تمنت "متابعة الجهود لردع هذه الظاهرة الخطيرة".

ولفتت الى أنها "لمست تجاوبا من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وستسعى بكامل طاقاتها للتعاون مع اجهزة بلدية بيروت بهدف حماية حياة الناس من المخاطر المحيطة بهم على الطرقات".