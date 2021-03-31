المحقق العدلي تابع استجواب الموقوفين في ملف المرفأ ويستكمل تحقيقاته غداً

عقد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسة تحقيق اليوم الأربعاء 31 آذار الجاري خُصصت لاستجواب المدعى عليه الموقوف الكاتب لدى دائرة المانيفست والمسؤول عن الجردة مخايل المرّ، إضافةً إلى كل من الياس شاهين وخالد الخطيب، وقد حضر الجلسة، إلى الوكلاء القانونيين، المحامون يوسف لحود وشكري حداد عن نقابة المحامين في بيروت وسينتيا حموي مديرة مكتب متحدون عن المحامي رامي عليق، على أن يُستكمل استجواب باقي الموقوفين غداً الخميس.