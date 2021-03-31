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لبنان
ما حقيقة وفاة سجين في "رومية"؟
Lebanon 24
31-03-2021
|
17:35
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
بعد تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول جريمة غامضة في سجن رومية أسفرت عن موت سجين.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح ما يلي:
أولاً: الساعة 12:53 من تاريخ 30-3-2021، سلم الى سجن الموقوفين مبنى "ج" النزيل (ا. ك.، مواليد عام 1986، فلسطيني) من قبل مفرزة بيروت القضائية بحيث كان موقوفاً لدى احدى المؤسسات الأمنية. ادخل (ا. ك.) بمفرده الى نظارة مخصصة لعزل السجناء الوافدين تمهيداً لنقلهم الى أحد اقسام السجن المركزي، وذلك بعد انقضاء فترة الحجر.
ثانياً: الساعة 18:14 تبين لأحد العناصر ان السجين معلق بواسطة المنشفة القطنية الخاصة به التي ثبتها بقضبان شباك الغرفة من دون حركة.
على الفور، كشف عليه الممرض المناوب التابع لمنظمة الصحة العالمية، ونقل الساعة 18:24 الى المستشفى ضهر الباشق التي أعلنت إدارتها الساعة 19:21 الوفاة.
ثالثاً: بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، أفاد في تقريره انه لا يوجد على كامل جسد المتوفي أية كسور، أو جروح، او كدمات او أي علامات مقاومة في الأطراف، إنما يوجد آثار لتكدم على شكل طابة صغيرة على عنق المتوفي.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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