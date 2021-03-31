لبنان

وزارة السياحة أقفلت الملهى الليلي في المجيدل

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:06
A-
A+
Doc-P-808571-637528109443171650.jpg
Doc-P-808571-637528109443171650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة السياحة، في بيان، أن "الشرطة السياحية أقفلت ظهر اليوم، واستناداً إلى قرار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، الملهى الليلي في بلدة المجيدل - قضاء جزين، بعد أن تبين نتيجة الإشكال الذي حصل في المنطقة أنه يعمد يوميا إلى فتح أبوابه والعمل بشكل طبيعي مخالفا بذلك قرارات التعبئة العامة الصادرة عن السلطات واللجان المختصة".

وأكدت أنها "لن تتهاون مع أي مخالفات أو عدم تنفيذ قرارات التعبئة العامة، وستقفل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر"، داعية المؤسسات السياحية والمطعمية كافة إلى "التعاون وااللتزام خدمة للمصلحة العامة وصحة المواطنين، كما لاستمرارية عمل القطاع السياحي، في ظل الأوضاع الراهنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:40 | 2021-03-31
19:26 | 2021-03-31
19:21 | 2021-03-31
19:21 | 2021-03-31
19:15 | 2021-03-31
19:07 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website