لبنان

دياب عرض التطورات مع القائم بالأعمال البريطاني

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:19
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدين. وجرى البحث في التطورات العامة في البلاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حسان دياب

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