لبنان

هبة طبية من الكتيبة الإيطالية لمستشفى بنت جبيل الحكومي

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:21
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 قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" هبة طبية الى مستشفى بنت جبيل الحكومي، عبارة عن مواد ومعدات وأدوية لمكافحة جائحة كورونا، في حضور قائد القطاع الغربي "لليونيفيل" الجنرال الإيطالي دافيد سكالابرين ورئيس مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي الدكتور توفيق فرج وعدد من الأطباء والممرضين والضباط الإيطاليين.

وتندرج هذه المبادرة في سياق حملة "معا ضد الكورونا" التي يقوم بها ضباط وجنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل، حيث يتم التبرع بمواد ومعدات وأدوية لمكافحة كوفيد للمستشفيات واتحادات البلديات، بهدف مساعدة الأهالي على محاربة الفيروس الذي يتسبب في معاناة آلاف الأشخاص.

وبعد جولة على اقسام الكورونا وقسم التطعيم في المستشفى، شكر الدكتور فرج للجنرال سكالابرين على الهبة، ونوه بعلاقة الصداقة و الدعم المستمر من قبل الجنود الإيطاليين للسكان المحليين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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