صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مذكرة تفصيلية ب"تعديل الفئات المستهدفة للقاح COVID-19، بناء على قرار اللجنة الوطنية، وذلك وفق التالي:"1- دمج المرحلة 1-A و1-B في مرحلة واحدة يبدأ تطبيقها في 1 نيسان بلقاح فايزر؛وتضم هذه المرحلة العاملين في القطاع الصحي والحكومي والخاص، وجميع الأشخاص في الفئة العمرية 65 وما فوق، والأشخاص في الفئة العمرية 55-65 عامًا الذين يعانون من أمراض مزمنة.2- تعديل الفئات في المرحلة الثانية التي يبدأ تطبيقها في 1 نيسان بلقاح أسترازينيكا كالتالي:الفئة العمرية 55-64 والأشخاص المعنيين بتسيير خدمات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وإدارات (بلديات...).وبعد هؤلاء، يبدأ تلقيح ذوي الإحتياجات الخاصة والعاملين في دور الرعاية المخصصة لهم والعاملين في مأوى العجزة والسجون، والأشخاص في الفئة العمرية 16-54 عامًا الذين يعانون من أمراض مزمنة.3- المرحلة الثالثة وتستهدف المعلمين والعاملين في المدارس والعاملين في الحضانات (أقرت خطة سريعة لتلقيح الأساتذة والعاملين في السنة الثالثة ثانوي)، والعاملين في أماكن ذات مخاطر عالية لانتقال العدوى والأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن الـ65 وما فوق، أو من ذوي الإحتياجات الخاصة.4- المرحلة الرابعة وتستهدف جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح".