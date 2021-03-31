سوبرماركت لا تعرض المواد المدعومة في الزهراني...هكذا كان مصيرها

جال مراقبو من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على محلات بيع المواد الغذائية ومحطات المحروقات في منطقة الزهراني، بمؤازرة دورية من مكتب أمن الدولة، للتحقق من اسعار البضائع وعدم تخزين المدعومة منها.وتم تسطير محضر ضبط في حق سوبرماركت على مفرق تفاحتا، لوجود مواد مدعومة في المستودع ولم يعرضها للبيع.