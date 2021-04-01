لبنان

بيت الوسط يسأل: هل قبِل عون؟

Lebanon 24
01-04-2021 | 06:59
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كتب محمد بلوط في" الديار": قالت مصادر بعبدا لـ"الديار" ان الامور لم تتوضح حتى الآن بانتظار ان تتبلور الاتصالات وحركة اللواء ابراهيم مجددا على وقع مبادرة الرئيس بري بعد زيارته امس، وقالت المصادر ان لا شيء حتى الآن بانتظار معرفة التصور التفصيلي لهذه المبادرة ، مشيرة الى ان كيفية اعتماد صيغة الـ 24 وما يسمى بتوزيع 8، 8 ، 8 لم تطرح ولم تبحث بعد بالتفصيل، وان كل شيء مرهون بنتائج الاتصالات والجهود الجارية.

 

في المقابل قالت مصادر «بيت الوسط» لـ»الديار»، ان ليس لديها اي جديد ولم يطرأ أي تطور يؤشر الى رغبة الرئيس عون في التخلي عن الثلث المعطل.

 

وحول صيغة الـ 24 وقبول الحريري بها اكتفت المصادر بالقول « هل قبل عون بالتخلي عن الثلث المعطل»؟، معتبرة انه تجاهل وتجنب اعطاء رأيه بهذه الصيغة عندما طرحها عليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

 

وفي عين التينة بقي بري متكتما على تفاصيل مبادرته والمستجدات حولها. وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» انه يحرص على تامين ضمانات نجاحها لكي لا يصيبها ما أصاب سابقاتها، ولذلك يفضل استكمال لقاءاته واتصالاته التي بدأها، مع العلم ان جنبلاط هوعلى خط هذه المبادرة من البداية وان بكركي، التي اوفدت الوزير السابق سجعان القزي والمسؤول الاعلامي وايد غياض الى عين التينة اول امس، ترحب وتدعم جهود بري وعلى خط التعاون معه في هذا المجال.

المصدر: الديار
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