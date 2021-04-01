العثور على قنبلة يدوية في طرابلس.. وتفجيرها بمكانها لتعثّر نقلها

عثر على قنبلة يدوية عند طريق مشروع القبة في طرابلس بإتجاه المولوية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



ضرب الجيش طوقا أمنيا في المكان، وبعد كشف الخبير العسكري سيتم تفجير القنبلة بعد قليل في مكانها وذلك لتعثّر نقلها.