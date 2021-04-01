الخبر اليقين عند "المستشار الأساسي"

ترصد الاوساط السياسية والاعلامية المواقف التي يعبر عنها المستشار السياسي الأول في احد مركز القرار، عبر مصادر صحافية ، لتبيان الاتجاه الصحيح لموقف مرجعيته وتوجهاتها وحقيقة ما يجري في الاجتماعات الاساسية، بعد اللغط الشديد الذي نتج عن تسريبات غير صحيحة جرى تسويقها وتسببت بإشكالات ديبلوماسية وسياسية.

وتفيد المعطيات ان المستشار الاساسي المشارك في كل الإجتماعات الرفيعة المستوى ، يكمل مهمته في صياغة البيانات والردود بالتعاون مع فريق العمل الاساسي ويحظى بثقة مرجعيته وقناعتها بأهمية دوره التشريعي والقانوني والسياسي والاعلامي عند الضرورة.