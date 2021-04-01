النفط والغاز أساس أي تسوية!

قرأ مراقبون في تغريدة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، حول ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إشارة إلى أنّ أساس أي تسوية منتظرة هو نفط وغاز لبنان وما ستؤول إليه مفاوضات الترسيم وسط ترقّب من الدول الكبرى، ولا سيما أنّ جنبلاط ربط بين مصير ملف الترسيم والتسوية الحكومية.

وكان جنبلاط غرّد أمس الأربعاء عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة حول النفط والغاز والتي عمل الرئيس (نبيه) برّي على مدى عشر سنوات على تحديدها ونجح الأمر الذي يعطي فرصة أمل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين الـ18 أو الـ 24 ومن وراءها".