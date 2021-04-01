لبنان

شمال لبنان الى العتمة ومعمل دير عمار خارج الخدمة كليا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2021 | 10:42
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بعد نفاد مادة الفيول أويل من معمل دير عمار الحراري وعدم ايجاد الحلول للبواخر، أفادت مصادر من داخل المعمل انه تم إيقاف المجموعة الغازية الثانية صباحا بعد أسبوع من إيقاف المجموعة الغازية الاولى وبالتالي اصبح المعمل خارج الخدمة كليا ابتداءً من صباح اليوم .

 

ازاء هذا الواقع ستخيم العتمة الشاملة على العديد من المناطق ومنها شمال لبنان خصوصا، بعد إيقاف كافة مجموعات التشغيل في معملي دير عمار والزهراني واللذين اصبحا خارج الخدمة كليا.

 

تزامناً، بدأ العمال والموظفون في معمل دير عمار اعتصامهم المفتوح اليوم حيث لم يحضر احد منهم الى المعمل وذلك حتى تحقيق مطالبهم بتوقيع  عقود عمل رسمية ورفع رواتبهم لتتناسب مع  الوضع المعيشي والاقتصادي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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