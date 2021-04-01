بعد خبر "السرقات المتكررة في عكار" اتحاد البلديات يتحرك

بعد خبر "لبنان 24" امس عن السرقات في منطقة الجومة في عكار ، تحرّك إتحاد بلديات الجومة واعلن عن خط ساخن للإبلاغ عن أي تحركات لأشخاص غرباء مشبوهين".

واصدر بيانا جاي فيه : "صدر عن إتحاد بلديات الجومة الإعلان التالي:"أن شرطة الإتحاد تنفذ دوريات نهاراً وليلاً في كافة قرى وبلدات الجومة لضبط الأمن وقمع المخالفات والحفاظ على السلامة العامة . يسرنا أن نعلمكم بأن الإتحاد وضع خطاً هاتفياً ساخناً يعمل على خدمة الواتساب بتصرف أبناء الجومة للإبلاغ عن أي تحركات لأشخاص غرباء عن المنطقة مشبوهين أو الإشتباه بمن تسوله نفسه القيام بالسرقة أو الإخلال بالأمن أو السلامة العامة أو حوادث سير أو أي حدث طارئ ، كما والابلاغ عن حصول سرقات لتتبع السارقين بواسطة محطات كاميرات المراقبة العائدة للإتحاد والتي تغطي كافة مفاصل الجومة الرئيسية والارقام هي التالية : نهاراً : 76184322 ليلاً : 70135065".