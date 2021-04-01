"ما قلّ ودلّ".. "حزب الله" يخيّب المراهنين على كلام نصر الله!

فإذا كانت كلمة السيد نصر الله ما قبل الأخيرة، التي جاءت في "منطقة الوسط" بين لقاءي الخميس الواعد والإثنين الناريّ في بعبدا، بمثابة "خريطة طريق" للوضع الحكوميّ "المتفجّر"، بعدما تقاطعت عند "سلبيّة"، كرسّتها المستجدّات، فإنّها هذه المرّة بدت مفتقدة للكثير من "الوهج"، مع عجز مختلف الأفرقاء على تفسير "حيثيّاتها"، بما يتيح البناء عليها.لم "يتجاهل" الأمين العام لـ"حزب الله" الملف الحكوميّ، مؤكدًا على "أولويته" في "الأجندة" الداخليّة، لكنّه اكتفى بـ"توصيف" الواقع، متحدّثًا عن جهود "جادة وجماعية" لمحاولة تذليل العقبات في محادثات تشكيل الحكومة، وإن دعا في الوقت نفسه إلى "تنحية الخلافات جانبًا"، بما يسمح بولادة الحكومة الموعودة والمنتظَرة منذ أسابيع طويلة.لماذا آثر نصر الله "الصمت"؟كثيرة هي الأسباب التي أعطيت لـ"صمت" السيد نصر الله "النسبيّ"، سواء في الشكل أو المضمون، بعضها ينطلق من طبيعة المناسبة التي كان يتحدّث خلالها، ومحدوديّة الوقت المُتاح لديه، بما لا يتيح الغوص في الكثير من التفاصيل، التي سبق أن منحها الرجل حيّزًا واسعًا في خطابه الأخير، من دون أن يستجِدّ ما يفرض أيّ "تعديل" على خطّه.وثمّة من يعتبر أنّ السيد نصر الله أراد، بصمته "المعبّر" عن الكلام الحكوميّ "المُباح" إبداء رسالة اعتراض "مُسبَقة" على ما يعتبرها "مبالغة" تمّ التعاطي من خلالها مع خطابه الأخير، عبر تحميله أكثر ممّا يحمل، وصولاً إلى حدّ قول كثيرين إنّه من تسبّب بـ"التأزّم الحكوميّ"، في وقتٍ توخّى توجيه بعض "النصائح"، اعتمادًا على أجواء لم تكن الإيجابيّة مرصودة خلفها، في ظلّ "الاشتباك" المُعلَن بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلَّف.وتفاديًا لتكرار "السيناريو" نفسه، فضّل الأمين العام لـ"حزب الله" الاكتفاء، هذه المرّة، ببعض الملاحظات العامة، وفق ما يرى هؤلاء، مشيرين إلى بعض "الأجواء" غير المشجّعة التي استبقت كلمة نصر الله، وأوحت بأنّ كل المستجدات الحكومية ينبغي أن تتبلور بناءً على مضمونها، علمًا أنّ الكلمة لم تكن مخصَّصة أصلاً للشأن اللبنانيّ، فضلاً عن كونها مرتبطة بمناسبةٍ معيّنة، بعيدًا عن الإطلالات الخاصّة التي تتمّ "جدولتها" لقضايا محدّدة.لتأخذ المبادرات فرصتها!لكن، ثمّة بُعْدٌ آخر، وقد يكون أهمّ من كلّ ما سبق، خلف "حياد" الأمين العام لـ"حزب الله" الحكوميّ، ربطاً بالأجواء التي استجدّت في الساعات الأخيرة، وفي ضوء ما أشيع عن "حراك" جدّي، انطلق بدفعٍ من رئيس مجلس النواب، وما قيل عن "مرونة" أبداها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على "صيغة" الـ24 وزيرًا، بما يفتح مجال "التنازلات المتبادلة" التي يرى كثيرون أنّ أيّ "خرق" أو "فرَج" لا يمكن أن يتحقّق من دونها.ووفق هذه القراءة، يرى المراقبون أنّ نصر الله "تعمّد" عدم الغوص في الملفّ الحكوميّ، ومن بوابة مبادرة بري تحديدًا، منعًا للمتربّصين من تفسير أيّ كلمة يمكن أن تصدر عنه في غير موضعِها، أو القول إنّه "يصوّب" على رئيس البرلمان، أو "يطلق رصاصة الرحمة" مثلاً على مبادرة حليفه، ولكن أيضًا لترك المجال للمبادرة للمضيّ إلى الأمام، حتى تتّضح حقيقة "الإيجابية" التي بدأ تسريبها يتمّ من بعض القنوات، أو إذا ما كانت تنطوي على "مناورة" جديدة بدأت بعض المصادر الإعلاميّة بالترويج لها في الساعات الأخيرة.ومع أنّ السيد نصر الله يدرك، ومعه معظم المتابعين للشأن الحكوميّ، بأنّ "العقدة" الحقيقيّة لا ترتبط بالأرقام، ولا حتى بـ"الصيغة" الحكوميّة النهائيّة، بقدر ما تتّصل بأمور "مبدئيّة" ثابتة، تتداخل فيها العوامل الدستوريّة المحلية الطابع، مع الضغوط والمؤثرات الخارجيّة غير الخافية على أحد، فإنّ الاعتقاد السائد يقضي بوجوب منح المبادرات، قديمة كانت أم جديدة، فرصتها، لأنّ لا خيار آخر مُتاح أمام الأفرقاء، بكلّ بساطة، وهو ما بات "مكشوفًا" لجميع اللبنانيّين.ثمّة من يعتبر أنّ "حزب الله" هو الحاكم بأمره، والمتحكّم بأمر البلاد والعباد، وأنّه قادرٌ، بكلمةٍ واحدة منه، على "فرض" تشكيل الحكومة، عبر "تليين" مواقف حلفائه، لكنّه ليس "مستعجلاً" في الوقت الحاليّ، ربطًا بسياسة "الصبر" التي تعتمدها طهران في "معركتها" مع الدول الكبرى. لكن ثمّة، في المقابل، من بات "مقتنعًا" بأنّ الأمور "فلتت" من يديه، في ضوء "كباش" الرئيسين عون والحريري، حتى أصبح "بلا حول ولا قوة"، ينتظر مثله مثل سائر اللبنانيّين...