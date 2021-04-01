لبنان

تجمع لمعتصمين في فردان على خلفية استدعاء الناشطة نسرين شاهين

Lebanon 24
01-04-2021 | 11:08
A-
A+
Doc-P-808788-637528722761966382.jpg
Doc-P-808788-637528722761966382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من الناشطين بدأوا بالتجمع امام ثكنة بربر الخازن في فردان، تزامنا مع استدعاء الناشطة نسرين شاهين في دعوى مقدمة ضدها من مستشار الوزير جبران باسيل القانوني ماجد بويز على خلفية نشرها لفيديو قامت بتصويره لبويز وهو يتعرض لما يشبه الحصار من عدد من المتظاهرين كانوا ينفذون وقفة إحتجاجية على توقيف أحد الناشطين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website