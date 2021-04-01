تجمع لمعتصمين في فردان على خلفية استدعاء الناشطة نسرين شاهين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من الناشطين بدأوا بالتجمع امام ثكنة بربر الخازن في فردان، تزامنا مع استدعاء الناشطة نسرين شاهين في دعوى مقدمة ضدها من مستشار الوزير جبران باسيل القانوني ماجد بويز على خلفية نشرها لفيديو قامت بتصويره لبويز وهو يتعرض لما يشبه الحصار من عدد من المتظاهرين كانوا ينفذون وقفة إحتجاجية على توقيف أحد الناشطين.