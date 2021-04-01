لبنان

الجسم الإعلامي مستثنى من قرار حظر التجول خلال إجازة عيد الفصح

Lebanon 24
01-04-2021 | 11:16
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غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "الجسم الإعلامي مستثنى من قرار حظر التجول المقرر نهاية هذا الأسبوع خلال إجازة عيد الفصح. أتمنى أعيادا مباركة للجميع، عسى ألا يتكرر سيناريو عيدي الميلاد ورأس السنة الذي انعكس ارتفاعا في عداد إصابات كورونا".
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