قطع طريق البربير المتحف... محتجون يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عناصر قوى الأمن الداخلي قطعت طريق البربير - المتحف، بسبب اعتصام لمحتجين امام المحكمة العسكرية في بيروت، يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية.