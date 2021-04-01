لبنان

قطع طريق البربير المتحف... محتجون يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين

Lebanon 24
01-04-2021 | 11:32
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عناصر قوى الأمن الداخلي قطعت طريق البربير - المتحف، بسبب اعتصام لمحتجين امام المحكمة العسكرية في بيروت، يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية.
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