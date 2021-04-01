لبنان

"الديمقراطي اللبناني": لإجراء الانتخابات في موعدها ومحاسبة الجميع

Lebanon 24
01-04-2021 | 11:37
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عقد "الحزب الديمقراطي اللبناني" الإجتماع الأول لمسؤولي الملف الإنتخابي في الدوائر الحزبية، في مقر الآمانة العامة في خلدة، برئاسة الأمين العام للحزب وليد بركات، وحضور عضو المجلس السياسي حسين عبد الخالق، ومدير الداخلية لواء جابر ومدير النقابات والمهن الحرة جلال صعب.
 
وأكد بركات "أن موقفنا كحزب واضح ومعروف، فمنذ أكثر من 10 سنوات ونحن مقتنعون أن مشكلة لبنان هي في نظامه، ولا حل لما نمر فيه اليوم على المستوى السياسي والإقتصادي والمالي والنقدي إلا من خلال إعادة صياغة نظام جديد يحكمنا".

وشدد على "أننا في الحزب الديمقراطي اللبناني نؤمن بضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لأنها الإستحقاق الوحيد التي يمكن للشعب من خلالها أن يعبر عن موقفه، ورأيه بحرية وسرية تامة، وأن يحاسب الجميع، على ما فعلوه ويفعلونه بالوطن وبالمواطن".

وختم بركات داعيا اللبنانيين إلى "تحكيم ضمائرهم في الإنتخابات المقبلة، لمساعدة أكبر عدد ممكن من أصحاب الكفاءات، والسيرة الحسنة بالوصول إلى المجلس النيابي، عله يستطيعون الوقوف بوجه زمرة الفاسدين الذين عاثوا في البلاد فسادا وإفسادا إلى أن أوصلوه إلى قعر الإنهيار والإفلاس ولا يزالون".
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