لبنان

هذه قصة فيديو حديث الراعي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2021 | 11:50
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افادت معلومات "لبنان 24" ان الفيديو المتداول للبطريرك الراعي عن حزب الله هو عبارة عن حوار عبر تقنية "زوم" مع المنتشرين في ابرشية مار مارون في بروكلين  بالولايات المتحدة الاميركية، ويعود تاريخه الى الفترة التي تلت السبت الشعبي في بكركي وموقفه من الحياد والمؤتمر الدولي بشأن لبنان".

وتفيد المعطيات "ان التسريب المقصود في هذه الفترة يندرج في سياق التحضير لاستكمال الخطوات التي اعقبت موقف الراعي، من دون ان يعرف بالتحديد من هي الجهة التي سربت الحديث، مع ترجيح ان يكون التسريب من خارج لبنان".

وتشدد مصادر كنسية ان موقف الراعي من قرار الحرب والسلم  ليس جديدا بل هو موقف لبكركي في عدة مناسبات.

وحاول "لبنان 24" التواصل مع دوائر بكركي لاستيضاح الموضوع فلم يجب احد.

لبنان

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