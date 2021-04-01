أمطار ورعود في يوم الجمعة العظيمة.. هكذا سيكون الطقس حتى أحد الفصح

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس الجمعة العظيمة غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم وتهطل أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد غزارتها في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا ويتحول الى ربيعي دافىء اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 14 و24 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر.الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا عند الظهر الى غائم وتهطل أمطار متفرقة أحيانا ومن المتوقع ان تشتد غزارتها في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة وأمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية. يستقر الطقس ظهرا ويتحول تدريجيا الى قليل الغيوم.الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 12 الى 24 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و45 كلم/س.- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,25- ساعة غروب الشمس: 18,59