انقلاب صهريج مازوت أدى الى قطع طريق دير القمر معاصر بيت الدين

أدى حادث سيرعلى طريق معاصر بيت الدين- دير القمر الى قطع الطريق الرئيسي لفترة، بعد انقلاب صهريج مازوت على الطريق بالقرب من قصر موسى، مسببا في الوقت نفسه، خطر انزلاق للسيارات العابرة، بسبب كمية المازوت التي تدفقت على الطريق، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.