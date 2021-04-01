التجمع الطبي الاجتماعي: الإصابات في الضاحية هي الاعلى

رأى رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البرفسور رائف رضا، في بيان، "أن الإصابات بالكورونا في الضاحيه الجنوبية تكاد هي الأعلى في لبنان، وخصوصا في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك اذا ما راقبنا البيانات الصادره عن وزاره الصحة يوميا".

واشار الى ان مرد ارتفاع الاصابات هو "الاستهتار الحاصل من قبل كثير من المواطنين الذين يجولون في الشوارع ويدخلون المحلات التجارية والسوبر ماركات دون كمامات، وكذلك من باعة المواد الغذائية على العربات في ظل غياب رقابة الدولة".

وقال: "طالبنا وزاره الصحة مرارا وتكرارا بمجانية ال PCR في لبنان، ولكن ليس من مجيب"، مطالبا الوزارة باجراء مسح شامل للمنطقة عبر مجانية الفحص لإحصاء الحالات وعزلها وأخذ الاحتياطات الصحية والعلاجات اللازمة، للتخفيف من الإصابات في هذه المناطق، واعطاء الاولويه اللقاحات للمسنين".

وختم: "المطلوب من الدولة مساعدة المحتاجين للحد من الإصابات وخصوصا بين الفقراء والمعوزين".