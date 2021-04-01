سويف في خميس الاسرار: لماذا دعانا المسيح على الرغم من اختلافاتنا؟

احتقل راعي ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، لمناسبة "خميس الاسرار"، بالقداس الالهي، في كنيسة مار مارون في طرابلس، بحضور راعي الابرشية السابق المطران جورج بو جودة، ومشاركة كهنة الابشرية،

خلال القداس الذي كان مناسبة لالتقاء العائلة الكهنوتية في ابرشية طرابلس، توجه سويف بالمعايدة، الى الكهنة شركائه في الرسالة والبشارة قائلا لهم " فلنطرح السؤال على انفسنا، لماذا دعانا المسيح على اختلاف ظروفنا، بيئاتنا وخلفياتنا؟".

وبعد الانجيل المقدس، تلى سويف عظة روحية، شكر من خلالها الرب على نعمة الفصح موضحا انه" من خلالها نشترك بموت يسوع وقيامته"، معتبراً انه " مع يسوع حمل الفصح عبرنا من موتنا وتعاستنا وضعفنا الى ملء كياننا".



واضاف: " فصح الرب هو العزاء، هو قوتنا وسبب تجديدنا".واكد ان "اجمل عطية تزينا بها نحن، هي ان يسوع دعانا لنكون الى جانبه رسل مشدداً على أن الله أحبنا و حملنا مسؤولية الخدمة والعطاء لنعلن أن يسوع انتصر على الموت".

وتابع: "نحن نشترك بكهنوت المسيح كما كل المعمدين، لكننا من المعمدين اخذنا واليهم ارسلنا لنقدم لهم عبر ايادينا الضعيفة والآثمة خبز الحياة" مضيفا ًان "كهنوتنا ليس لتحويل الخبز والخمر الى جسد ودم المسيح، بل هو اولا لتحويل زواتنا الى جسد ودم المسيح الحاضر والحي وسط شعبه، فنحن مع كل بشريتنا الضعيفة علينا أن نمثل هذا الحضور."

واردف قائلاً: "امام عظمة الحب لا يمكننا الا أن نمضي كل لحظة من حياتنا نشكر الله على نعمه اما اليوم فهو يوم توبة واعتراف بالنسبة لنا".

وختم بالقول: "علينا ان نكون كهنة حاضرين ليخدموا لا ليخدموا، جاهزون لننحني لنغسل ارجل الناس، متضامنين معهم بعملية انحناء واخلاء ذات، فنرتفع بعين الله كلما انحنينا، ونتعزى".

وفي ختام القداس، شكر المطران بو جوده، الرب، لانه سمح ان يعود ليشارك الكهنة في الاحتفال بعد الايام الصعبة التي مر بها، كما شكر راعي الابرشية وكهنتها على عاطفتهم تجاهه، واضعا نفسه بخدمة مختلف رعايا الابرشية.

كما اعلن المطران سويف، تأسيس "مكتب شؤون الكاهن"، وتعيين الخوري سايد مرون منسقا له.