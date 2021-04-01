تشييع صلاح الدين في فنيدق.. ودعوات الى كشف ومعاقبة القتلة

شيعت بلدة فنيدق عقب صلاة ظهر اليوم، الشاب علي صلاح الدين الذي قضى باطلاق نار على سيارته اعالي البلدة، بمأتم شعبي كبير تخلله اطلاق نار وصيحات غضب ودعوات الى كشف ومعاقبة القتلة.

وقد شارك في التشييع النائب وليد البعريني وفاعليات ووجهاء بلدة فنيدق والقرى والبلدات المجاورة.وام المصلين الشيخ عبدالستار صلاح الدين.