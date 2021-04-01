لبنان

عكر بحثت ملف الحدود البحرية مع وهبة وعرضت الأوضاع العمالية مع الأسمر

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:16
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استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبي يرافقه القاضي جان قزي، وتم البحث في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة كافة التطورات بهذا الخصوص. 
الوزيرة عكر التقت أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وجرى عرض للأوضاع العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة، إضافة الى الخطط التي تضعها الحكومة والمتعلقة بالمساعدات للعائلات الأكثر حاجة. وأكدت الوزيرة عكر للأسمرأن العمل مستمر من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة. 
 
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